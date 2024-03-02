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Метеоролог Леус заявил, что выходные в Москве будут «по-мартовски теплыми»

Температура в столице будет выше климатической нормы и сопровождаться высоким атмосферным давлением.
Никита Черненко 2024-03-02 08:11:01
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал «Звезде» о том, какая погода установится в Москве на эти выходные.

Синоптик рассказал, что погода на выходных ожидается солнечной в столице за счет попадания под влияние антициклона, усиливающегося с юго-востока. Так, несмотря на возвращение ночных морозов, погода днем ожидается солнечной или облачной с прояснениями.

«Вероятность осадков стремится к нулю. По ночам температура будет в зоне отрицательных значений: от нуля до семи градусов ниже нуля. А вот днем температура будет уверенно перебираться на отметки положительной шкалы, столбики термометров будут колебаться в диапазоне от одного до четырех градусов», - рассказал Леус.

Как отметил эксперт, такая температура сохранится в столичном регионе вплоть до конца понедельника. При этом москвичам стоит ожидать, что вместе с теплой погодой в город придет и повышенное давление.

«Давление в столице будет на 5-10 единиц превышать норму», - предупредил Леус.

Доктор географических наук, профессор, а также заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Александр Кислов предупредил о повышенной травмоопасности в связи с пришедшим в Москву потеплением. Как отметил ученый, погода в столичном регионе заставляет быстро таять накопившийся за зиму снег днем, а ночью на дорогах образуется гололедица.

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