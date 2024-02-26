Метеоролог Кислов предупредил о травмоопасной погоде в Московском регионе

Доктор географических наук, профессор, заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Александр Кислов в беседе со «Звездой» рассказал, почему в ближайшие дни сохраняется травмоопасная погода.

«Все-таки весна уже на носу, а самое главное не то, что она астрономическая весна, а то, что уже несколько дней идет и будет продолжаться сильный поток с юга. Воздух идет очень теплый», - объяснил метеоролог.

Специалист рассказал, что за небольшой промежуток времени в три-четыре дня играет роль не то, что увеличивается день или солнце поднимается выше, а фактор направления ветра.

«Дует с юга. Все время. Такой сплошной поток, и поэтому тот снег, который накопился, начинает интенсивно таять», - сказал метеоролог.

По словам Кислова, в то же время снег сильно растаять не может, поскольку температура держится около нуля. Эксперт отметил, что по этой причине образуется гололедица.

«Вот такая отвратительная и травмоопасная погода сейчас», - подытожил Кислов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал москвичам мартовскую погоду в начале этой недели. В столичном регионе не будет осадков, придет солнечная погода, характерная для «преддверия весны», констатировал специалист.