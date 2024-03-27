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ФСБ РФ задержала боевика банды Басаева и Хаттаба Бациева

По данным следствия, Ислам Бациев участвовал в нападении на псковских десантников 2000 году ,не не понес наказания.
Алексей Курильченко 2024-03-27 09:58:40
© Фото: ФСБ РФ

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали Ислама Бациева, который, по данным следствия, является членом банды Шамиля Басаева. Сообщается, что Бациев участвовал в нападении на псковских десантников в окрестностях села Улус-Керт в 2000 году, в результате которого 84 российских военнослужащих погибли.

Бациев в то время не понес уголовного наказания. Сотрудники ФСБ вместе со Следственным комитетом сформировали неопровержимую доказательную базу участия Бациева в преступлении. На данный момент суд постановил заключить фигуранта под стражу. В ближайшее время ему будут предъявлены обвинения в бандитизме, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащего.

Ранее силовики задержали Ибрагима Магомедова - члена бандформирований Басаева и Хаттаба, участвовавшего в вооруженном нападении на Новолакский район в 1999 году. Тогда погибли 99 и были ранены 238 человек из числа военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и местных жителей.

#в стране и мире #ФСБ РФ #Задержание #Шамиль Басаев #банда хаттаба
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