Сотрудники ФСБ в Дагестане задержали члена банд Басаева и Хаттаба

По данным ведомства, подозреваемыйучаствовал в нападении на Новолакский район Республики Дагестан в сентябре 1999 года.

© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ РФ совместно со Следственным комитетом задержали Ибрагима Магомедова, - члена бандформирований Басаева и Хаттаба, участвовавшего в вооруженном нападении на Новолакский район Республики Дагестан в сентябре 1999 года, в ходе которого погибли 99 и ранены 238 человек из числа военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и местных жителей. Информацию опубликовал Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Как сообщили в ведомстве, совместно с СК была сформирована «неопровержимая доказательная база», подтверждающая участие Магомедова в нападении на Новолакский район. В ФСБ подчеркнули, что продолжают работу по розыску преступников, избежавших уголовной ответственности.

«Совместно с органами МВД России, Магомедов задержан в селе Новосаситли Хасавюртовского района Республики Дагестан и доставлен в орган предварительного следствия для предъявления обвинения по статьям 209 (бандитизм), 279 (вооруженный мятеж), ст.317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК России», - сообщили в ЦОС ФСБ.

Ранее в Ижевске сотрудники ФСБ задержали украинского агента, готовившего покушение на руководителя одного из оборонных предприятий в Удмуртии. У задержанного изъяли детали для изготовления СВУ и переписку с украинскими координаторами.