В больницах Москвы остаются 60 пострадавших в «Крокусе»

В столичных больницах остаются 60 человек, пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холле». 34 человека уже выписаны. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Почти в три раза уменьшилось количество пациентов в крайне тяжелом состоянии. Ни один из поступивших в тяжелом состоянии не был потерян», - отметил Собянин в своем Telegram-канале.

По словам градоначальника, кровь для пострадавших пришли сдать более 7 700 человек. Смены в больницах усилили более 700 врачей и медсестер, а также более сотни сотрудников московской скорой помощи и Центра медицины катастроф.

Ранее главврач Боткинской больницы Алексей Шабунин рассказал, что большинство пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» поступали в больницу с огнестрельными ранениями и в тяжелом состоянии. Пули террористов были «неправильной формы», из-за чего были задеты почти все органы получивших огнестрельные ранения людей.