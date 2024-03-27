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МИД предупредил о запретительных мерах в ЕС по ввозу личных вещей для россиян

Ведомство отправило в посольства предупреждения о запретительных мерах в странах ЕС для россиян, в том числе ограничения на ввоз личных вещей и въезд на машинах с номерами РФ.
Анастасия Бобылева 2024-03-27 07:38:49
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

МИД РФ направил в российские посольства предупреждения о случаях запретительных мер для россиян в странах ЕС. Речь идет об ограничениях на ввоз личных вещей, въезд и пребывание машин с российскими номерами.

«В департамент ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД России поступали обращения от российских граждан в связи с запретительными мерами ЕС в отношении ввоза из России личных вещей, въезда и пребывания автомобилей с российскими номерами», - приводит комментарий министерства РИА Новости.

В связи с этим ведомство распространило предупреждения по посольствам и ДСКЦ о дискриминационных действиях властей недружественных государств. Также МИД РФ напомнил россиянам, что, пересекая границу, они «попадают под иностранную юрисдицию», а значит, должны соблюдать законы и нормы страны, в которой находятся.

Ранее сообщалось об изъятии в Латвии документов у россиян, желающих проголосовать на президентских выборах. Как сообщило российское посольство в стране, гражданам РФ с истекшим видом на жительство предлагается явиться в миграционную службу для получения предписания на выезд.

#в стране и мире #евросоюз #МИД РФ #Запрет #ограничения
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