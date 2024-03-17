Силовики в Латвии изымают документы у россиян, желающих проголосовать на выборах

Сотрудники силовых ведомств Латвии изымают документы у россиян, прибывших в российское посольство для того, чтобы проголосовать на президентских выборах, сообщили в Telegram-канале МИД РФ со ссылкой на диппредставительство.

По их данным, местные силовики оцепили прилегающие к посольству улицы и проводят проверку документов. Наблюдаются случаи изъятия у избирателей латвийских документов, удостоверяющих личность. Россиянам с истекшим видом на жительство предлагают получить предписание на выезд из страны.

«Такая изощрённая форма издевательства над нашими гражданами, пришедшими реализовать своё конституционное право в родное Посольство, не может не вызывать отвращения. Уровень цинизма и бесчеловечности инициаторов подобных практик зашкаливает!» -подчеркнули в МИД РФ.

Напомним, что министр юстиции республики Инесе Либиня-Эгнере заявляла о том, что россиян, находящихся на территории страны, не будут привлекать к уголовной ответственности за участие в выборах президента. Она отмечала, что Вильнюс не хочет провоцировать международный скандал и планирует действовать «как демократическое государство».