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Силовики в Латвии изымают документы у россиян, желающих проголосовать на выборах

По данным посольства РФ в Латвии, россиянам с истекшим видом на жительство предлагается явиться в миграционную службу для получения предписания на выезд.
Глеб Владовский 2024-03-17 15:39:01
© Фото: Sputnik, РИА Новости

Сотрудники силовых ведомств Латвии изымают документы у россиян, прибывших в российское посольство для того, чтобы проголосовать на президентских выборах, сообщили в Telegram-канале МИД РФ со ссылкой на диппредставительство.

По их данным, местные силовики оцепили прилегающие к посольству улицы и проводят проверку документов. Наблюдаются случаи изъятия у избирателей латвийских документов, удостоверяющих личность. Россиянам с истекшим видом на жительство предлагают получить предписание на выезд из страны.

«Такая изощрённая форма издевательства над нашими гражданами, пришедшими реализовать своё конституционное право в родное Посольство, не может не вызывать отвращения. Уровень цинизма и бесчеловечности инициаторов подобных практик зашкаливает!» -подчеркнули в МИД РФ.

Напомним, что министр юстиции республики Инесе Либиня-Эгнере заявляла о том, что россиян, находящихся на территории страны, не будут привлекать к уголовной ответственности за участие в выборах президента. Она отмечала, что Вильнюс не хочет провоцировать международный скандал и планирует действовать «как демократическое государство».

#в стране и мире #Латвия #выборы-2024 #президентские выборы в рф
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