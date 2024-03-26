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Президент Венесуэлы Мадуро заявил о неудавшейся попытке покушения на него

По словам главы государства, нападавшие были членами расформированной фашистской партии.
Глеб Владовский 2024-03-26 03:48:01
© Фото: Pedro Rances Mattey dpa Globallookpress

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в понедельник, 25 марта, во время митинга в центре столицы республики, была совершена попытка покушения на его жизнь, передает ТАСС.

По его словам, злоумышленники были задержаны во время марша его сторонников перед митингом, состоявшегося на центральной площади Каракаса.

«Сегодня здесь [на площади Диего Ибарра] двое вооруженных мужчин готовились совершить на меня покушение», - рассказал венесуэльский лидер.

Мадуро отметил, что преступники признали, что являются членами уже не существующей фашистской партии Vente Venezuela.

Действующий глава государства, после внесения своей кандидатуры для участия в предстоящих в этом году президентских выборах, выступил на многотысячном митинге на площади имени Диего Ибарра.

#в стране и мире #венесуэла #покушение #Николас Мадуро #каракас
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