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ВС РФ пресекли попытки ВСУ усилить позиции на Южнодонецком направлении

В ходе боевых действий уничтожены до 105 военнослужащих противника, САУ «Гвоздика» а также две гаубицы FH-70.
Глеб Владовский 2024-03-27 05:44:06
© Фото: Станислав Красильников РИА Новости

Российские военнослужащие предотвратили усиление передовых позиций ВСУ, а также не позволили им провести ротации контингента на Южнодонецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев.

«В ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю и пресекли попытки усиления противником передовых позиций и ротации в районах Водяново, Константиновки, Никольского, Сладкого и Старомайорского», - подчеркнул спикер.

Уточняется, что украинцы потеряли до 105 военнослужащих, САУ «Гвоздика», две британские гаубицы FH-70, пять автомобилей и два БПЛА.

Напомним, что 25 марта, военнослужащие группировки войск «Восток» уничтожили до 110 военнослужащих ВСУ.

#ВС РФ #ВСУ #спецоперация #группировка восток
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