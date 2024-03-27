Российские военнослужащие предотвратили усиление передовых позиций ВСУ, а также не позволили им провести ротации контингента на Южнодонецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев.

«В ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю и пресекли попытки усиления противником передовых позиций и ротации в районах Водяново, Константиновки, Никольского, Сладкого и Старомайорского», - подчеркнул спикер.

Уточняется, что украинцы потеряли до 105 военнослужащих, САУ «Гвоздика», две британские гаубицы FH-70, пять автомобилей и два БПЛА.

Напомним, что 25 марта, военнослужащие группировки войск «Восток» уничтожили до 110 военнослужащих ВСУ.