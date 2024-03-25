Группировка «Восток» уничтожила до 110 военных ВСУ на Южно-Донецком направлении

Военнослужащие группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение по опорным пунктам и местам скоплений солдат 128-й бригады теробороны и 31-й бригады нацгвардии Украины, заявил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

«Подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, отразили контратаки формирований 72-й механизированной бригады в районе Сладкого, первой бригады президента Украины в районе Урожайного. Пресекли попытки усиления противника передовых позиций и ротации в районах Червоново, Макаровки и Старомайорского», - уточнил он.

По данным Гордеева, уничтожены до 110 солдат ВСУ, одна БМП, БТР, противотанковое орудие «Рапира», 5 единиц автомобильной техники, а также 2 БПЛА самолетного типа.