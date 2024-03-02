Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки в НХЛ до 55 голов

Российскому нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину осталось 55 голов, чтобы сравняться с канадцем Уэйном Гретцки в списке лучших снайперов в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Российский хоккеист отметился в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии Флайерз». Александр Овечкин забросил 839-ю шайбу на 25-ой минуте игры. Тем самым россиянин побил рекорд Гретцки по голам в марте: нападающий «Вашингтона» отличился в марте в 145-й раз, на счету Гретцки 144 шайбы.

По общему показателю на данный момент рекордсменом лиги является Гретцки, на счету которого 894 гола в 1487 матчах.

Ранее Александр Овечкин первым из россиян достиг отметки в 1400 игр в Национальной хоккейной лиге. В игре против «Флориды» российский хоккеист прервал свою десятиматчевую результативную серию.