Овечкин первым из россиян достиг отметки в 1400 игр в НХЛ

Нападающий сборной России по хоккею и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин первым из российских легионеров достиг отметки в 1400 матчей в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги.

Впрочем, юбилейная игра против «Флориды» стала для Александра и его партнеров по команде неудачной. «Столичные» уступили в овертайме со счетом 2:3. В этой гостевой для «Вашингтона» игре Овечкин прервал свою десятиматчевую результативную серию, показанную им впервые с 2018 года, напомнил «Чемпионат».

К слову, Александр Овечкин стал 41-м игроком в заокеанской истории, который провел 1400 и более игр в регулярном чемпионате. В этом сезоне Овечкин выходил на лед в 53 матчах, забросил 16 шайб и выполнил 26 результативных передач.