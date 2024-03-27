Спасшая зрителей и Светлакова сотрудница «Крокуса» сообщила подробности эвакуации

Администратор VIP-ложи в «Крокус Сити Холле» София Мейер помогла эвакуироваться сотне людей, среди которых были и актер и шоумен Сергей Светлаков и телеведущий и спортивный комментатор Виктор Гусев. В эксклюзивном комментарии «Звезде» она поделилась воспоминаниями трагического вечера 22 марта, когда вместо концерта группы «Пикник» произошел теракт и начался пожар.

Отвечая на вопрос, как они с ней связались и как действовали во время всеобщего бедствия, девушка отметила очень слаженное поведение людей.

«Вели себя все очень слаженно, без паники, помогали по возможности. Связались. Связался со мной Сергей. Поговорили, все обсудили. Конечно, в таком состоянии все мы были, помню, как все выглядели - можно сказать никак. Больше не хочу ничего говорить. <...> По телефону, по телефону, Сергей связался по телефону, да. Большое ему спасибо», - рассказала администратор София.

Вспоминая хронологию события, она сообщила, что спускалась со 2-го этажа и увидела, что большое количество людей забегало в ложу из фойе через техническую часть с криками «Спасите! Там стрельба!».

«В этот же момент спускались люди со 2-го этажа VIP-ложи, и я сразу поняла, что это террористический акт. То есть уже были слышны выстрелы. Я начала координировать людей на выход на улицу через зону ресторана Back Stage, которая находилась рядом. Также поток, который спускался со 2-го этажа, я просила бежать вместе <...>. Когда я несколько раз забегала в зону VIP-ложи на 2-ой этаж, спускала несколько групп людей, и когда примерно с третьим потоком людей я спускалась вниз, я услышала, что стрельба была близка к нашей зоне, я приняла решение вернуться обратно на 2-ой этаж и уже через другую эвакуационную лестницу выходить и спасаться». - подытожила сотрудница «Крокус Сити Холла».

Также еще один сотрудник концертного зала Никита Иванов в беседе со «Звездой» рассказал об эвакуации зрителей во время нападения террористов. Он работал в гардеробе с двумя девушками - втроем они организовали эвакуацию.

Никита понимал, что скоро прибудут спецслужбы, но решил побежать к служебному выходу. По его словам, начальница гардеробной говорила людям, что делать и куда идти. Посетителей пропускали вперед, сам Никита шел за всеми в конце.