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В штате Мэриленд объявили режим ЧС из-за обрушения моста в Балтиморе

Власти города квалифицируют инцидент как «происшествие с большим количеством пострадавших».
Алексей Курильченко 2024-03-26 13:20:01
© Фото: Josh Ye, X

Губернатор американского штата Мэриленд Уэс Мур объявил о введении режима чрезвычайного положения после обрушения моста в городе Балтимор. На данный момент на месте аварии работают межведомственные группы.

«Я объявил чрезвычайное положение в штате Мэриленд, и мы работаем с межведомственной группой, чтобы оперативно задействовать федеральные ресурсы из администрации Байдена», - написал губернатор в соцсетях.

Напомним, что в мост Фрэнсиса Скотта Ки врезался контейнеровоз, в результате чего конструкция рухнула. Власти Балтимора объявили инцидент «происшествием с большим количеством пострадавших». Все движение транспорта в районе происшествия перекрыто. В воде могли оказаться по меньшей мере семь человек.

#в стране и мире #сша #мост #чрезвычайное положение #балтимор #мэриленд
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