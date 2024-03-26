В штате Мэриленд объявили режим ЧС из-за обрушения моста в Балтиморе

Губернатор американского штата Мэриленд Уэс Мур объявил о введении режима чрезвычайного положения после обрушения моста в городе Балтимор. На данный момент на месте аварии работают межведомственные группы.

«Я объявил чрезвычайное положение в штате Мэриленд, и мы работаем с межведомственной группой, чтобы оперативно задействовать федеральные ресурсы из администрации Байдена», - написал губернатор в соцсетях.

Напомним, что в мост Фрэнсиса Скотта Ки врезался контейнеровоз, в результате чего конструкция рухнула. Власти Балтимора объявили инцидент «происшествием с большим количеством пострадавших». Все движение транспорта в районе происшествия перекрыто. В воде могли оказаться по меньшей мере семь человек.