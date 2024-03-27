Сербский дипломат Владимир Кршлянин прокомментировал заявление Вучича

Президент Сербии Александр Вучич во вторник, 27 марта, сделал загадочное заявление в социальных сетях. В нем говорится, что стране угрожает большая опасность и будет тяжело, как никогда.

«Сейчас мне непросто сказать, какие новости мы получили в последние 48 часов. Они прямо угрожают жизненно важным национальным интересам Сербии и Республики Сербской. В ближайшие дни я ознакомлю народ Сербии со всеми вызовами, которые нам предстоят. Будет тяжело, как никогда тяжело», - написал он в соцсетях.

Республика Сербская – государство самопровозглашенное. Документ о разделении границ, положивший конец гражданской войне в Боснии и Герцеговине, действует до сих пор. Однако усилиями западных партийных функционеров на президента Республики Сербской (энтитета Боснии и Герцеговины) Милорада Додика оказывают максимальное давление, цель – поглотить республику и отдать ее в полное управление Сараева

Экс-советник МИД Сербии, Владимир Кршлянин, высказался по поводу неоднозначного заявления Вучича.

«У республики Сербской есть серьезная полиция и силы безопасности, Респубика Сербская фактически является государством. Поглотить ее просто так мирным путем невозможно, она будет сопротивляться. Если Запад потеряет меру в своих действиях, то и Республика Сербская, и весь регион могут оказаться на грани войны», - Владимир Кршлянин, сербский дипломат, экс-советник МИД Сербии.

Ранее эксперты раскрыли причины заявления Вучича о тяжелых временах для Сербии.