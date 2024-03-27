Эксперты раскрыли причины заявления Вучича о тяжелых временах для Сербии

Тревожные заявления президента Сербии Александра Вучича об угрозе национальным интересам связаны, в первую очередь, с ситуацией в Косово. Сейчас Приштина и Белград обсуждают планы Косово использовать евро в качестве основной валюты, что тревожит Сербию. Об этом «Звезде» рассказала научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Полина Соколова.

«В прошлый раз Вучич позволял себе такие серьезные заявления, когда шли переговоры между Белградом и Приштиной о введении косовских номерных знаков на автомобили. Сейчас главная тема переговоров - введение евро, как единственной возможной для расчетов валюты на всей территории Косово и Метохии, с чем сербы, которые получают выплаты в динарах, не могут согласиться», - рассказала Соколова.

По словам эксперта, введение евро в регионе будет означать, что Косово и Метохия усилит свой суверенитет. При этом Белград не может на это пойти, так как без создания сообщества сербских суверенитетов, что является требованием Сербии, безопасность проживающих в Косово сербов окажется под угрозой.

Эксперт-балканист Олег Бондаренко отметил, что сербский лидер неоднократно выступал с тревожными заявлениями. Вучич склонен публично переживать острые политические моменты, особенно если они связаны с Косово. По словам Бондаренко, на Белград также оказывает давление Запад.

«Есть давление на Республику Сербскую со стороны Запада, выражающееся в лице высокого представителя, не имеющего мандата, Кристиана Шмидта. Он давно пытается сделать все, чтобы Республика не существовала в статусе суверенного государства. Что же касается Сербии, то точкой давления было и будет Косово. Когда хотят надавить на Белград, используют Косово», - заявил Бондаренко.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград в ближайшем будущем столкнется с угрозой своим национальным интересам. При этом, сербский лидер не уточнил, что именно может представлять опасность для страны.