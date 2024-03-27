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Театр на Таганке представит премьеру «Снимается кино» по Радзинскому

Этой ночью постановку увидят участники акции «Ночь театров» - традиции, которой уже 12 лет.
Игнат Далакян 2024-03-27 21:44:43
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В театре на Таганке - «Снимается кино». Так называется спектакль по одноименной пьесе Эдварда Радзинского. Премьера завтра на малой сцене. А этой ночью постановку увидят участники акции «Ночь театров», традицию, которой уже 12 лет, начала заслуженная артистка Ирина Апексимова. И перенесла ее с собой из театра Виктюка на Таганку.

«Это акция для тех людей, которые никогда не были в театре. И у них есть возможность "пощупать, понюхать", что есть такое театр. Ну и для тех, кто думает, что театр - это не живые люди, говорящие не своими голосами на сцене», - рассказала Ирина Апексимова.

Он отметила, что для них специально проводятся экскурсии по театру, показывается, что актеры такие же живые люди - «ходят по земле простыми коридорами, но иногда выходят на сцену и становятся другими».

Этой весной Театр на Таганке представит три премьеры, «Снимается кино» - одна из них. В лирической комедии режиссера Леры Сурковой - весенняя Москва 65-го года, с соответствующим настроением и атмосферой. А еще - путь художника, борьба разума с чувствами и история любви.

Ранее в Доме музыки в Москве представили масштабный мультмедийный музыкально-исторический проект «Музыкальные вершины великих эпох России». Акция была посвящена защитникам и великим сынам Отечества.

#Театр на Таганке #пьеса #«Снимается кино» #Ирина Апексимова #Ночь театров
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