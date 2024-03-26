Масштабный музыкально-исторический проект представили в Московском Доме музыки

В Светлановском зале Московского международного Дома музыки представили новый масштабный мультимедийный музыкально-исторический проект «Музыкальные вершины великих эпох России». Акция посвящена защитникам и великим сынам Отечества.

Целью данной акции является представление широкой общественности и молодежи, участникам специальной военной операции и их семьям великую историю России через вершинные достижения отечественного искусства, которые стали неотъемлемой частью мировой культуры и основой национального культурного кода. Проект изначально возник благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив и вызвал широкий общественный резонанс.

В проекте представлен уникальный синтез сочинений великих композиторов, поэтов, писателей, художников, кинематографистов, а также других выдающихся творцов, которые стали символами русской культуры и посвященных ключевым событиям отечественной истории.

В яркую и разнообразную программу проекта вошли произведения разных жанров, шедевры классики, джаза, народного и песенного искусства.

Музыкальное представление сопровождалось проекцией исторических фото- и видеоматериалов, которые позволили зрителям почувствовать себя соучастниками произошедших событий и испытать чувство причастности к судьбе своей страны.

Значительную часть мест в зале организаторы мероприятия на благотворительной основе предоставили участникам спецоперации и членам их семей.

Ранее артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа спели и сыграли на скрипке для российских бойцов в тыловом районе зоны СВО. Чтобы поддержать моральный дух военнослужащих артисты исполнили для них патриотические и популярные современные песни.