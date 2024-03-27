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Корреспондента «Звезды» Пчелинцеву наградили за работу в зоне СВО

Журналистка победила в номинации «За храбрость при исполнении служебного долга».
Игнат Далакян Алина Пчелинцева 2024-03-27 21:03:34
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Специального корреспондента телеканала «Звезда» наградили дипломом премии Союза журналистов России за работу в зоне специальной военной операции. Церемония награждения «Золотое перо 2024» проходила в «Яровит Холле» на Якиманке.

Журналистка победила в номинации «За храбрость при исполнении служебного долга».

«Хотелось бы сказать спасибо за награду, и в первую очередь спасибо телеканалу, редакции, моим коллегам, которые были на связи 24 часа на 7, пока мы с оператором работали в зоне специальной военной операции. И самое главное - спасибо героям. Без них бы этого и не было», - сказала Пчелинцева.

Награду спецкору в номинации вручал вице-президент медиахолдинга «Красная звезда» Павел Веденяпин.

Ранее за освещение деятельности Вооруженных сил России была награждена медалью корреспондент телеканала «Звезда» Елена Сивонен. Вручал награду заместитель министра обороны России Николай Панков.

#награда #наш эксклюзив #Корреспондент #СВО
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