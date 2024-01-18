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Корреспондента «Звезды» Елену Сивонен наградили медалью за освещение деятельности ВС РФ

Церемония награждения приурочена к Дню российской печати, который отмечается 13 января.
Алина Луговая 2024-01-18 22:57:01
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда © Видео: Минобороны России

Заместитель министра обороны России Николай Панков наградил руководителя корпункта нашего телеканала в Мурманске Елену Сивонен медалью «Константин Симонов» за освещение деятельности ВС РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Панков также наградил журналистов других телеканалов. Он поблагодарил их за объективность информации и вручил ценные подарки.

Панков отметил, что в 2023 году более 1100 представителей российских СМИ освещали ход спецоперации из районов ведения боевых действий, а во время церемонии награждения там рискуют жизнью 82 журналиста.  

«Именно ваши правдивые репортажи с мест помогают не сомневаться за кем правда, и, в конечном счете, побеждать противника», - подчеркнул замминистра обороны.  

Ранее медаль за освещение деятельности ВС РФ получил оператор «Звезды» Андрей Подгорнов. Награду также вручил заместитель министра обороны Николай Панков.

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© Екатерина Аверьянова ТРК Звезда
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