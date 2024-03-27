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МИД не получало от Франции идей об антитеррористическом сотрудничестве

Об этом на брифинге заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
Мария Зайцева 2024-03-27 20:28:06
© Фото: Алексей Иванов ТРК «Звезда»

Предложений от Франции по поводу антитеррористического сотрудничества российскому внешнеполитическому ведомству не было. Об этом заявила на брифинге представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, сообщает Интерфакс.

«России никаких конкретных обращений, предложений от французской стороны... пока не поступало», - заявила Мария Захарова.

По словам политика, подобная ситуация произошла и несколько недель назад. Тогда Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о мирных переговорных инициативах, информация о которых Владимиру Путину не поступала.

В понедельник, 25 марта, во Франции был введен наивысший уровень террористической опасности после теракта в Красногорске. Об этом заявил премьер-министр Франции Габриэль Атталь.

#в стране и мире #Франция #Мария Захарова #МИД РФ #Эмманюэль Макрон
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