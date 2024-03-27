МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Губернатор Ростовской области выделит 1 млн семьям погибших в «Крокусе»

Пострадавшей в результате трагедии жительнице Ростовской области он выделил 500 тысяч рублей.
Мария Зайцева 2024-03-27 19:52:57
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда

Василий Голубев, губернатор Ростовской области, решил выплатить из областных средств по 1 млн рублей семьям погибших в теракте в «Крокус Сити Холле», а пострадавшей в результате трагедии жительнице Таганрога выделить 500 тысяч рублей. Об этом он сообщил в своем официальном телеграм-канале.

Голубев еще раз выразил свои соболезнования близким погибших земляков. Он заявил о готовности оказать необходимую организационную помощь совместно с муниципалитетами.

«Понимаю, что никакие деньги не вернут жизнь и здоровье родного человека», - сказал губернатор.

Отдельно он пожелал скорейшего выздоровления и восстановления желаю получившей ранение жительнице Матвеево-Курганского района. Голубев добавил, что поручил Министерству здравоохранения держать контролировать вопрос о реабилитации женщины в региональных центрах после выписки из московской больницы и возвращения домой.

Ранее стало известно, что в больницах Москвы остаются 60 пострадавших в теракте в Красногорске.

#в стране и мире #Ростовская область #губернатор #Василий Голубев #Крокус сити холл
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Новый русский Суперджет
2
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
3
КРЭТ. Часть 2
4
КРЭТ. Часть 1
5
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240327.1322