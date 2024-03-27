Губернатор Ростовской области выделит 1 млн семьям погибших в «Крокусе»

Василий Голубев, губернатор Ростовской области, решил выплатить из областных средств по 1 млн рублей семьям погибших в теракте в «Крокус Сити Холле», а пострадавшей в результате трагедии жительнице Таганрога выделить 500 тысяч рублей. Об этом он сообщил в своем официальном телеграм-канале.

Голубев еще раз выразил свои соболезнования близким погибших земляков. Он заявил о готовности оказать необходимую организационную помощь совместно с муниципалитетами.

«Понимаю, что никакие деньги не вернут жизнь и здоровье родного человека», - сказал губернатор.

Отдельно он пожелал скорейшего выздоровления и восстановления желаю получившей ранение жительнице Матвеево-Курганского района. Голубев добавил, что поручил Министерству здравоохранения держать контролировать вопрос о реабилитации женщины в региональных центрах после выписки из московской больницы и возвращения домой.

Ранее стало известно, что в больницах Москвы остаются 60 пострадавших в теракте в Красногорске.