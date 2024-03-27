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Шклярский рассказал, что перед концертом в Петербурге убрали некоторые песни

Музыкант считает, что никаких выводов и переоценок ценностей после случившегося не будет.
Игнат Далакян 2024-03-27 19:23:17
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Вокалист группы «Пикник» Эдмунд Шклярский заявил «Звезде», что сомнений в проведении концерта после террористического акта в «Крокус Сити Холле» не было. Он отметил, что для концерта в Санкт-Петербурге из программы были убраны песни, которые показались коллективу неуместными.

«Нет никаких веселых песен. Мы живем сороковых бушующих - все время что-то происходит», - отмечает Шклярский.

Музыкант также считает, что никаких выводов и переоценок ценностей после случившегося не будет.

«Русский никогда не будет счастлив, если кто-то несчастлив, это про нас сегодня», - сказал он перед началом благотворительном концерта в Санкт-Петербурге.

Ранее Эдмунд Шклярский выразил соболезнования семьям погибших при теракте в «Крокус Сити Холле». Музыкант отметил, что нет никаких слов, которые могут воскресить или утешить людей.

#концерт #наш эксклюзив #Пикник #Санкт-Петебург #Эдмунд Шклярский
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