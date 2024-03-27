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Российские средства ПВО сбили три беспилотника в Белгородской области

Вражеские беспилотные летательные аппараты уничтожили около 17.30 по московскому времени.
2024-03-27 18:57:04
© Фото: РИА Новости

Минобороны России сообщает об уничтожении в воздухе украинских беспилотников

Вражеские беспилотные летательные аппараты были сбиты около 17.30 по московскому времени. Этим самым была пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку по объектам на территории России. 

В российском оборонном ведомстве уточнили, что БПЛА были самолетного типа. Они были сбиты в небе Белгородской области. 

МО РФ добавило, что эти беспилотники были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.  

#армия #пво #бпла #белгородская область #уничтожение
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