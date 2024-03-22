Расчет ЗРК «Тор-М2У» уничтожил дроны и ракеты ВСУ на Белгородском направлении

Расчет зенитного ракетного комплекса «Тор-М2У» группировки войск «Запад» уничтожил беспилотники, тактические ракеты и реактивные снаряды украинских националистов на Белгородском направлении. Видео боевой работы публикует Минобороны России.

«Работаем, в основном, по беспилотникам. Последнее время зачастили дроны-камикадзе. Было уничтожали, а потом прятались, так как они летают парами. Тактических ракет "Точка-У" на счету у нас шесть штук. Работали по РСЗО, их я уже не считаю. Один раз работали по HIMARS, больше их не видели», - рассказал командир зенитной батареи с позывным «Маэстро».

ЗРК «Тор-М2У» способен «сканировать» небо в любую погоду и обнаруживая до 40 целей противника определять самые опасные из них и наносить разящие удары. Расчет комплекса может уничтожать как баллистические цели, так и цели с изменяемым вектором управления. Это беспилотники различных модификаций, большие ракеты и реактивные снаряды.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.