В Курске возбуждено уголовное дело после крупного ДТП с автобусом

Управление Следственного комитета по Курской области возбудило уголовное дело после крупного ДТП с участием автобуса в столице региона. Делопроизводство запущено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как сообщает телеканал «360», ДТП произошло на улице Дзержинского. Известно, что несколько человек получили травмы.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт опубликовал видео с моментом аварии - на кадрах можно увидеть пассажиров, выбивающих стекла, пытаясь выбраться из машины, а также паникующих пешеходов на остановке. ДТП произошло в связи с отказом тормозов у автобуса при спуске - в результате он врезался в легковушку и другой автобус.