Появилось видео жесткого ДТП в Курске с 10 пострадавшими

На улице Дзержинского в Курске произошло ДТП с автобусами. В результате происшествия пострадали 10 человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по Курской области.

По сообщению регионального Министерства транспорта, семь человек получили травмы легкой степени тяжести и один человек - тяжелой степени.

В пресс-службе УМВД Курска сообщили о приостановке движения транспорта по двум полосам со стороны Красной площади к Центральному рынку.

ДТП произошло в связи с отказом тормозов у автобуса ЛИАЗ-5262 при спуске по улице Дзержинского. Водителю не удалось выполнить экстренное торможение, автобус наехал на личный транспорт и автобус Volgabus. Автомобили загорелись, по данным МЧС Курска, пожар ликвидирован. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее из-за ДТП с участием автобуса-гармошки в Москве пострадали два пассажира.