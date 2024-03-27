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Появилось видео жесткого ДТП в Курске с 10 пострадавшими

По предварительным данным, шесть человек госпитализировали, из них двое несовершеннолетних.
Мария Зайцева 2024-03-27 17:01:01
© Фото: МЧС РФ © Видео: Telegram, Типичный Курск, Роман Старовойт

На улице Дзержинского в Курске произошло ДТП с автобусами. В результате происшествия пострадали 10 человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по Курской области.

По сообщению регионального Министерства транспорта, семь человек получили травмы легкой степени тяжести и один человек - тяжелой степени.

В пресс-службе УМВД Курска сообщили о приостановке движения транспорта по двум полосам со стороны Красной площади к Центральному рынку.

ДТП произошло в связи с отказом тормозов у автобуса ЛИАЗ-5262 при спуске по улице Дзержинского. Водителю не удалось выполнить экстренное торможение, автобус наехал на личный транспорт и автобус Volgabus. Автомобили загорелись, по данным МЧС Курска, пожар ликвидирован. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее из-за ДТП с участием автобуса-гармошки в Москве пострадали два пассажира.

#в стране и мире #авария #Курск #ДТП #пострадавшие #автобус
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