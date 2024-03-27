Захарова заявила, что Британия ответила на запрос РФ по Скрипалям

Российская Федерация получила ответ от Великобритании на запрос по делу о Скрипалях. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы получили ответ от Британии на запрос по Скрипалям», - цитирует Радио Sputnik слова Захаровой.

В британском дипломатическом ведомстве отметили, что Юлия Скрипаль отклонила предложение российской стороны о консульском содействии, отметила Мария Захарова.

Ранее российское посольство в Лондоне заявляло, что Великобритания намеренно сфабриковала инцидент в Солсбери для конфронтации. Согласно заявлению дипмиссии, это было сделано для подогрева антироссийских настроений и для того, чтобы сделать шаг в сторону конфронтации с Москвой.

Напомним, Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены 4 марта 2018 года в городе Солсбери в Великобритании. По версии Лондона, они якобы подверглись воздействию нервно-паралитического вещества, известного как «Новичок». Великобритания обвинила Российскую Федерацию в причастности к инциденту без какой-либо доказательной базы.