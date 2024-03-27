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Эксперт Кусков напомнил об альтернативах Samsung Pay при оплате

По мнению эксперта, Samsung при блокировке карты «Мир» не потеряет свои доходы.
Игнат Далакян 2024-03-27 17:54:03
© Фото: Aleksander Polyakov, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

На фоне блокировок российских карт на смартфонах не стоит забывать, что есть альтернативные системы бесконтактной оплаты, например СБП или QR-код.

С 3 апреля добавлять и использовать карты «Мир» в Samsung Pay нельзя, свои доходы при этом компания не потеряет. Об этом рассказал «Звезде» генеральный директор информационно-аналитического агентства Денис Кусков.

«Если бы компания получала 10% с каждой сделки, то потери бы они несли, а так никаких проблем для них (Samsung. - Прим. ред.) нет», - объяснил эксперт.

Несмотря на ограничения, пользователям можно будет использовать клубные карты.

Напомним, что на сайте Samsung появилась информация, что карты «Мир» будут заблокированы в своей платежной системе уже со следующего месяца. Отмечается, что с 3 апреля оплачивать покупки картой «Мир» через Samsung Pay станет невозможным. Также нельзя будет добавлять туда новые карты.

#наш эксклюзив #бесконтактная оплата #Samsung Pay
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