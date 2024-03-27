Использование карт «Мир» в Samsung Pay станет невозможным с 3 апреля

Samsung предупредил о блокировке карт «Мир» в своей платежной системе уже со следующего месяца. С 3 апреля 2024 года оплачивать покупки картой «Мир» при помощи Samsung Pay и добавлять туда новые карты станет невозможным.

Тем не менее пользователям все еще можно будет добавлять и использовать клубные карты, информация об этом указана на сайте Samsung. Все изменения коснутся только России. В Белоруссии Samsung Pay будет работать по-прежнему.

Ранее сообщалось, что карту «Мир» в ближайшее время начнут принимать в Мьянме. Платежная система должна была заработать на территории страны еще в феврале, но по техническим причинам событие пришлось отложить.