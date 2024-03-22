В результате ДТП с участием автобуса-гармошки в Москве пострадали два человека

Утром 22 марта в Лосиноостровском районе Москвы произошло ДТП с участием сочлененного автобуса, в результате происшествия пострадали два пассажира. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

По предварительной информации, водитель транспортного средства не справился с управлением, съехал с дороги и совершил наезд на препятствие.

«В результате ДТП пострадали двое пассажиров, им оказывается необходимая медицинская помощь», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Отмечается, что водитель автобуса прошел медицинский осмотр в установленном порядке, перед работой ему обеспечили межсменный отдых. Детали случившегося устанавливают сотрудники ГИБДД.