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В результате ДТП с участием автобуса-гармошки в Москве пострадали два человека

В Дептрансе Москвы сообщили, что водитель автобуса прошел медосмотр в установленном порядке, перед работой ему обеспечили межсменный отдых.
Максим Крюков 2024-03-22 11:54:01
© Фото: ТРК «Звезда»

Утром 22 марта в Лосиноостровском районе Москвы произошло ДТП с участием сочлененного автобуса, в результате происшествия пострадали два пассажира. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

По предварительной информации, водитель транспортного средства не справился с управлением, съехал с дороги и совершил наезд на препятствие.

«В результате ДТП пострадали двое пассажиров, им оказывается необходимая медицинская помощь», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Отмечается, что водитель автобуса прошел медицинский осмотр в установленном порядке, перед работой ему обеспечили межсменный отдых. Детали случившегося устанавливают сотрудники ГИБДД.

#в стране и мире #авария #ДТП #пострадавшие #автобус #пассажиры #дептранс Москвы
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