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Нижегородку лишили стипендии за благодарность террористам из «Крокуса»

Пятнадцатилетняя девушка оказалась лауреатом именной стипендии главы Нижнего Новгорода.
Игнат Далакян 2024-03-27 16:17:30
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Школьницу из Нижегородской области, которая поблагодарила террористов за стрельбу в «Крокус Сити Холле», лишили региональной стипендии за творческие способности. Об этом сообщает местное издание «Сети НН».

Пятнадцатилетняя девушка оказалась лауреатом именной стипендии главы Нижнего Новгорода. В конце ноября школьницу чествовали «за выдающиеся способности и высокие результаты в области культуры и искусств по итогам 2022-2023 года».

«Больше в учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту культуры, она не обучается, стипендию не получает», - говорится в материале местного издания.

Напомним, вечером 22 марта произошел теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Вооруженные террористы открыли огонь по находившимся в здании людям, а затем подожгли зрительный зал. Нападение стало одним из крупнейших террористических актов в истории современной России.

Немногим ранее глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что скончался один из пострадавших при теракте в «Крокусе», он находился в крайне тяжелом состоянии. Таким образом, число жертв трагедии увеличилось до 140 человек.

#в стране и мире #террористы #школьница #Крокус сити холл #лишение стипендии
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