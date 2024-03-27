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«Сотрудник ФСБ» из «Крокуса» на самом деле работает строителем

Украинские СМИ выдали строителя за «сотрудника ФСБ».
Мария Зайцева 2024-03-27 16:33:02
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Мужчину из зрительного зала «Крокус Сити Холла» после теракта украинские медиа и Telegram-каналы выдавали за сотрудника спецслужб. Тот рассказал ТАСС, что он строитель и пришел на концерт группы «Пикник» с дочерью.

Мужчина поделился, что его зовут Алексей и он не имеет отношения к силовым структурам, а работает в строительной фирме. Он был с дочерью, во время начала теракта они заняли свои места на балконе.

«То, что сейчас там про меня всякие картинки рисуют в Интернете, - это подло, нагло», - заявил Алексей.

По словам мужчины, когда раздались первые выстрелы, не все осознавали, что происходит. Люди путали звук с петардами, фейерверками. Когда послышались крики, стало понятно, что это.

«В основном кричали женщины и говорили, что идет террористическая атака, что там люди с оружием», - поделился мужчина.

Алексей с дочерью покинули зал со стороны холла и не видели преступников. По его словам, в здании сразу началось оповещение о необходимости эвакуации. Мужчина с ребенком выбежали не из центрального входа, а «откуда-то сбоку, где шли строительные работы».

Ранее Бортников призвал признать СБУ террористической организацией и заявил о содействии Украины в теракте в «Крокусе».

#Теракт #Украина #Трагедия #Крокус сити холл #крокус
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