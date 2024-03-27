В Театре Армии рассказали о новых спектаклях про героев СВО

В Центральном академическом театре армии готовят спектакли, вдохновленные историями героев специальной военной операции. В ближайшее время драматурги театра отправятся на передовую, чтобы собрать материал о буднях военнослужащих. Как только пьесы будут написаны, начнутся репетиции. Об этом рассказала новый директор театра Милена Авимская. Она отметила, что актеры театра, который был открыт за год до начала Великой Отечественной войны, не изменят традициям и поедут за российскими военными даже в самые горячие точки.

«И в Чечне, и в Афганистане всегда были наши артисты, и наши 19 фронтовых бригад прошли всю войну, и на ступенях Рейхстага вместе с Лидией Руслановой выступала наша Нина Афанасьевна Сазонова. Поэтому сегодня мы тоже так живем, мы живем рядом с нашими ребятами, они приезжают к нам, мы ездим к ним. Спектакли, которые мы создаем, сегодня особенно имеют значение для тех, кто защищает нашу страну, для их родных», - рассказала Авимская.

Театр Армии первым в России рассказал о буднях спецоперации со сцены. В мае прошлого года состоялась премьера спектакля «Серая зона». Он создан по пьесам двух драматургов из Севастополя и Луганска и посвящен событиям в Донбассе.