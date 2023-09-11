На гастролях в Севастополе Театр Российской Армии показал 12 спектаклей

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Центральный академический театр Российской Армии завершил свои гастроли в городе-герое Севастополе. За девять дней было показано 12 спектаклей и проведено 10 мероприятий, среди которых: вечер-посвящение Героям России «Наши маяки», творческая встреча с народной артисткой РСФСР Алиной Покровской, концертные программы для военнослужащих различных родов войск, участников специальной операции и нахимовцев. Закрывал гастроли спектакль «Женитьба» в постановке заслуженного деятеля Республики Крым Юрия Маковского.

1 сентября прошла пресс-конференция с народной артисткой РСФСР Алиной Покровской, народными артистами России Ольгой Богдановой и Артемом Каминским, заслуженным артистом России, врио главного режиссера Андреем Бадулиным и заместителем директора театра по творчеству Миленой Авимской.

«Приезжаем достаточно часто и чувствуем себя как дома! С большим трепетом вспоминаем 2014 год. Сразу после возвращения Крыма давали концерт в Доме офицеров и «мы- ваши, вы- наши» было основным лейтмотивом, настоящее братание», - вспомнила Ольга Богданова.

Алина Покровская, которая родилась в Донецке, отметила, что рада приезжать в Севастополь, в Крым.

«Сейчас очень тревожно и меня волнует все происходящее. Но верю, все закончится так, как должно кончиться - справедливостью и наша земля расцветет еще краше», - отметила она.

1 сентября в Античном театре музея-заповедника «Херсонес Таврический» состоялся первый спектакль на музыку Максима Дунаевского «Летучий корабль». А уже 2 сентября состоялся вечер-посвящение Героям России, собравший 800 зрителей в зале Дома офицеров Черноморского флота.

Со 2 по 5 сентября на сцене Театра имени Б.А.Лавренева и в Доме офицеров прошли спектакли «Дом под снос», «Главная роль» и «Когда я вернусь». Спектакль «Серая зона» о событиях в Донбассе был показан на благотворительной основе на Малой сцене Севастопольского академического театра имени А.В.Луначарского, который посетили ветераны, юнармейцы и волонтеры.

Для кадетов Нахимовского военно-морского училища и курсантов ВВМУ имени П.С.Нахимова 6 сентября прошел творческий вечер народной артистки РСФСР Алины Покровской. В этот же день на сцене Театра имени Б.А.Лавренева состоялся спектакль «Женитьба» в постановке заслуженного деятеля Республики Крым Юрия Маковского.

Заместитель командира Крымской военно-морской базы, капитан 1-го ранга Сергей Кондрашкин вручил коллективу театра благодарственное письмо от командования Черноморского флота. На протяжении всего времени гастролей творческая бригада вела активную концертную деятельность для поддержания духа наших бойцов. Артисты выступили перед десантниками, моряками, летчиками морпехами.

Напомним, ранее в Театре Российской Армии рассказали о предстоящем сезоне. Артисты будут играть благотворительные спектакли, выезжать в район боевых действий, собирать средства на медикаменты и гуманитарную помощь военнослужащим.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.