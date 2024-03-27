«Искали два дня под завалами»: подруга рассказала о погибшей в «Крокусе»

Подруга погибшей при теракте в «Крокусе» посетительницы концерта Вероники рассказала о том, как женщину искали под завалами два дня. По ее словам, до последнего близкие думали, что она жива.

«Пришла на концерт. Два дня ее доставали. До последнего думали, что она жива», - поделилась она.

Впоследствии выяснилось, что Вероника погибла от пулевого ранения в грудь. Муж погибшей ходил на опознание. У нее осталось двое детей в возрасте 9 и 12 лет, и сама она, по словам подруги, была еще молодой.

«Осталось двое детей. Муж и двое детей, 9 и 12 лет. Еще вся жизнь впереди, и самой было 39 лет», - рассказала она.

Последний раз на связь с родными Вероника выходила в 19.41. После этого пропала. Родные до сих пор не знают, где она была, когда начали стрелять, и что именно с ней случилось.

К зданию «Крокус Сити Холл» люди приходят каждый день. Они приносят мягкие игрушки и цветы, шоколад, мандарины и даже номерки из гардероба. Также там можно увидеть фигурки ангелов.