Осужденный за хищения чиновник Минэнерго Тихонов отпущен из зала суда

Мещанский суд Москвы приговорил бывшего заместителя министра энергетики России Анатолия Тихонова к пяти годам и четырем месяцам колонии по делу о хищениях. После оглашения приговора экс-министр был освобожден из зала суда.

Оглашая приговор, судья заявила, что Тихонова отпустили на волю из-за срока его содержания в СИЗО после ареста в 2020 году. Согласно законодательству, время, проведенное под арестом, компенсирует тюремный срок. Дополнительно Тихонову назначили штраф в размере 502 миллионов рублей.

Напомним, Анатолий Тихонов был задержан в сентябре 2020 года по делу о хищении и арестован. По данным следствия, он получил взятку в 227 миллионов рублей за содействие при заключении государственных контрактов. В схеме применялись счета зарубежных банков. Также Тихонова обвинили в хищении более 600 миллионов рублей, которые Минэнерго выделило для создания информационных систем.