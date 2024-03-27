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Осужденный за хищения чиновник Минэнерго Тихонов отпущен из зала суда

Бывший замминистра энергетики был выпущен на волю из зала суда, так как отбыл срок наказания в СИЗО.
Алексей Курильченко 2024-03-27 14:11:06
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Мещанский суд Москвы приговорил бывшего заместителя министра энергетики России Анатолия Тихонова к пяти годам и четырем месяцам колонии по делу о хищениях. После оглашения приговора экс-министр был освобожден из зала суда.

Оглашая приговор, судья заявила, что Тихонова отпустили на волю из-за срока его содержания в СИЗО после ареста в 2020 году. Согласно законодательству, время, проведенное под арестом, компенсирует тюремный срок. Дополнительно Тихонову назначили штраф в размере 502 миллионов рублей.

Напомним, Анатолий Тихонов был задержан в сентябре 2020 года по делу о хищении и арестован. По данным следствия, он получил взятку в 227 миллионов рублей за содействие при заключении государственных контрактов. В схеме применялись счета зарубежных банков. Также Тихонова обвинили в хищении более 600 миллионов рублей, которые Минэнерго выделило для создания информационных систем.

 

#СИЗО #наш эксклюзив #Минэнерго #хищения #анатолий тихонов
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