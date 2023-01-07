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Бывший замглавы Минэнерго РФ Тихонов получил взятку в 227 миллионов рублей

Елизавета Потейчук
08:26 07.01.2023
В правоохранительных органах сообщили, что в схеме применялись счета зарубежных банков.
Бывший замглавы Минэнерго РФ Тихонов получил взятку в 227 миллионов рублей
© Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости
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Бывший заместитель министра энергетики России Анатолий Тихонов получил взятку в 227 миллионов рублей за содействие при заключении государственных контрактов. Как сообщили в правоохранительных органах, в схеме применялись счета зарубежных банков.

«Предварительным следствием установлено, что Тихонов получил взятку в сумме порядка 227 млн рублей через посредников за помощь при заключении государственных контрактов. При этом в схеме использовались счета в зарубежных банках», - сказал представитель правоохранителей в беседе с ТАСС.

Напомним, в октябре глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что ведомство установило факт получения взятки в размере 227 миллионов рублей бывшим замминистра энергетики России. Анатолий Тихонов был задержан в сентябре 2020 года по делу о хищении и арестован.

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