Володин поручил проработать вопросы безопасности на массовых мероприятиях

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам обсудить вопросы усиления обеспечения безопасности граждан на культурных и массовых мероприятиях. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания Государственной думы.

«Поручим Комитету по культуре совместно с Комитетом по безопасности и противодействию коррупции проработать предложения, чтобы была обеспечена безопасность наших граждан во время культурных и массовых мероприятий», - говорится в заявлении Володина на сайте Госдумы.

Председатель Комитета по культуре Елена Ямпольская отметила, что по данному вопросу уже имеются предложения от Министерства внутренних дел, депутатов и сенаторов.

Напомним, что 22 марта вооруженная группа террористов напала на посетителей ТРЦ «Крокус Сити Холл», в результате чего погибли 139 человек, еще 182 пострадали. Следственный комитет инициировал расследование, в рамках которого следователи, помимо прочего, проверят состояние противопожарной безопасности в здании и выяснят, были ли открыты двери запасных выходов.