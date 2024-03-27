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Володин поручил проработать вопросы безопасности на массовых мероприятиях

Свои предложения по данному вопросу уже внесли МВД РФ, депутаты и сенаторы.
Алексей Курильченко 2024-03-27 13:48:46
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам обсудить вопросы усиления обеспечения безопасности граждан на культурных и массовых мероприятиях. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания Государственной думы.

«Поручим Комитету по культуре совместно с Комитетом по безопасности и противодействию коррупции проработать предложения, чтобы была обеспечена безопасность наших граждан во время культурных и массовых мероприятий», - говорится в заявлении Володина на сайте Госдумы.

Председатель Комитета по культуре Елена Ямпольская отметила, что по данному вопросу уже имеются предложения от Министерства внутренних дел, депутатов и сенаторов.

Напомним, что 22 марта вооруженная группа террористов напала на посетителей ТРЦ «Крокус Сити Холл», в результате чего погибли 139 человек, еще 182 пострадали. Следственный комитет инициировал расследование, в рамках которого следователи, помимо прочего, проверят состояние противопожарной безопасности в здании и выяснят, были ли открыты двери запасных выходов.

#в стране и мире #Вячеслав Володин #безопасность #госдума #массовые мероприятия
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