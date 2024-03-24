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Следователи проверят, были ли открыты двери запасных выходов в «Крокусе»

Бастрыкин провел оперативное совещание на месте теракта.
Владимир Рубанов 2024-03-24 15:21:01
© Фото: СК РФ © Видео: СК РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел оперативное совещание и проконтролировал работу следователей на месте теракта в «Крокус Сити холле».

Глава СК заслушал доклады о последних результатах расследования, сообщает радио Sputnik. Следствие должно установить всех, кто причастен к этому теракту, подчеркнул Бастрыкин. Он обратил внимание, что нужно как можно быстрее определить организаторов и предельно тщательно восстановить картину случившегося, все детали трагедии, в том числе предшествовавшие события.

Бастрыкин призвал следователей внимательно работать со всеми пострадавшими и очевидцами.

Сотрудникам СК, помимо прочего, предстоит проверить состояние противопожарной безопасности в здании и выяснить, были ли открыты двери запасных выходов.

По последним данным, число пострадавших в результате теракта достигло 154. Погибло 133 человека, но эта цифра может увеличиться, когда спасатели завершат поисковую операцию.

#в стране и мире #Теракт #СК РФ #следствие #Пожарная безопасность #Александр Бастрыкин #Крокус сити холл
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