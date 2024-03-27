Путин поручил рассмотреть вопрос о производстве в РФ игровых консолей

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 июня рассмотреть вопрос о создании отечественных игровых приставок и консолей. Также российский лидер поручил обсудить создание инструментов дистрибуции отечественных видеоигр.

«Рассмотреть вопрос об организации производства стационарных и портативных игровых приставок и игровых консолей, а также о создании операционной системы и облачной системы доставки игр и программ пользователям», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ранее АНО «Организация развития видеоигровой индустрии» в соответствии с поручением президента предоставила правительству РФ дорожную карту развития индустрии, рассчитанную на пять лет. Согласно документу, на 2026-2027 годы запланировано появление как минимум одной отечественной игровой консоли.

В прошлом году Путин поручил подготовить предложения по продвижению российских видеоигр на международный рынок. В том числе планируется внедрить игры из РФ на рынки стран БРИКС.