Путин поручил подготовить идеи по продвижению российских видеоигр на иностранные рынки

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Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить предложения по продвижению российских видеоигр на международный рынок до конца сентября. В том числе планируется внедрить игры из РФ на рынки стран БРИКС. Текст поручения опубликован на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации подготовить совместно с акционерным обществом "Российский экспортный центр", автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" и представить предложения по продвижению на иностранные рынки, в том числе в страны БРИКС, отечественных видеоигр и применяемого в них российского программного обеспечения», - говорится в документе.

Уточняется, что предложения нужно подготовить до 30 сентября.

Ранее сообщалось о возможном запрете в РФ игр, пропагандирующих жестокость. В законодательстве России может появиться статья о запрете компьютерных игр, в которых содержатся сведения о способах самоубийства и об изготовлении наркотиков, а также присутствует пропаганда насилия, ненормативная лексика и информация об ЛГБТ-сообществе.