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Политолог Золотарев заявил, что Запад запретил обсуждать легитимность Зеленского

По мнению эксперта, запрет связан с Залужным, не желающим вступать в конфронтацию с Зеленским.
Алексей Курильченко 2024-03-27 10:45:28
© Фото: President Of Ukraine, Keystone Press Agency, Globallookpress

Западные страны могли запретить обсуждать на Украине вопрос легитимности власти Владимира Зеленского после окончания срока его полномочий. Об этом заявил киевский политолог Андрей Золотарев.

«Не исключено, что пришел сигнал от наших партнеров, что "раскачивать лодку" сейчас нежелательно», - заявил Золотарев в интервью изданию «Страна.ua».

По мнению эксперта, одной из причин может быть пассивность уволенного с поста главкома ВСУ Валерия Залужного, который не стал конфликтовать с главой киевского режима. Золотарев отметил, что многих на Украине не устраивает нынешний лидер, а стабилизация политической жизни в стране может оказаться временной.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью «Звезде» заявил, что с 21 мая Зеленский станет «самозванцем», а все его указы утратят политическую силу. При этом Залужный в этот момент может вернуться в политическую жизнь страны.

#в стране и мире #Украина #Запад #Владимир Зеленский #Легитимность #Андрей Золотарев
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