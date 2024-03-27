Тульские десантники сорвали украинскую ротацию на Северском направлении

Десантники Тульского гвардейского соединения ВДВ уничтожили группу пехоты ВСУ до 10 человек. Этим самым была сорвана ротация противника на Северском направлении в районе населенного пункта Раздоловка. Об этом сообщает Минобороны России.

Вначале неприятель был обнаружен разведчиками, которые тут же сообщили координаты неприятеля на пункт управления. Там приняли решение уничтожить врага управляемой ракетой.

Расчет ПТРК немедленно выдвинулся в указанный район, приготовил свое вооружение к применению и метким пуском управляемой ракеты поразил неприятеля.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что, завершив боевую работу, расчет тут же сменил позицию и продолжил выполнение боевых задач.

Ранее сообщалось, что ВС РФ поразили украинский танк на закрытой огневой позиции на Артемовском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.