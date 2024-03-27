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ВС РФ поразили танк ВСУ на закрытой огневой позиции на Артемовском направлении

Противник замаскировал танк в лесополосе, но это его не спасло. Лазерное наведение беспилотника «Орлан-30» позволило поразить неприятеля барражирующим боеприпасом.
2024-03-27 10:38:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские военные из состава 3-го армейского корпуса группировки войск «Юг» поразили украинский танк на Артемовском направлении. Об этом сообщает МО РФ. 

Танк противника находился на закрытой огневой позиции, замаскированный в лесополосе. Это не спасло противника - бронетехнику все равно обнаружил расчет российского беспилотника «Орлан-30».

Увидев танк, расчет тут же передал его координаты расчетам ударных беспилотников. При этом уточняется, что лазерное наведение «Орлана» позволило попасть точно в цель, поразив танк и разгромив закрытую позицию противника. 

Ранее сообщалось, что операторы FPV-дронов уничтожили автомобиль ВСУ на Донецком направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#беспилотники #спецоперация #поражение #Артемовское направление #ЗОП
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