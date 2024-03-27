ВС РФ поразили танк ВСУ на закрытой огневой позиции на Артемовском направлении

Российские военные из состава 3-го армейского корпуса группировки войск «Юг» поразили украинский танк на Артемовском направлении. Об этом сообщает МО РФ.

Танк противника находился на закрытой огневой позиции, замаскированный в лесополосе. Это не спасло противника - бронетехнику все равно обнаружил расчет российского беспилотника «Орлан-30».

Увидев танк, расчет тут же передал его координаты расчетам ударных беспилотников. При этом уточняется, что лазерное наведение «Орлана» позволило попасть точно в цель, поразив танк и разгромив закрытую позицию противника.

Ранее сообщалось, что операторы FPV-дронов уничтожили автомобиль ВСУ на Донецком направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.