Операторы FPV-дронов уничтожили автомобиль ВСУ на Донецком направлении

Операторы FPV-дронов 1-го армейского корпуса группировки войск «Юг» атаковали украинский автомобиль, который двигался по дороге. Кадры боевой работы российских военнослужащих на Донецком направлении публикует Министерство обороны РФ.

Также оператор заметил украинского военного, который укрывался в одном из подвалов разрушенного здания, и направил туда беспилотник. Помощник умело скорректировал работу оператора по заходу на цель и зафиксировал попадание FPV-дрона во вражескую машину и укрытие с украинскими боевиками.

FPV-дроны (first-person view - «вид от первого лица») от обычных отличает высокая скорость. Они оснащены камерой, которая передает видео с помощью беспроводной связи на очки виртуальной реальности оператора. То есть управление такими дронами осуществляется от первого лица при помощи пульта управления.

Оператор может найти наиболее уязвимое место и направить туда свой дрон-камикадзе. Помощник оператора осуществляет непосредственно запуск FPV-дрона и отслеживает по карте направление его полета, ориентирует оператора и корректирует его работу.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.