Футболисты Чили и Франции почтили память жертв теракта в «Крокусе»

Футболисты сборных Чили и Франции почтили память жертв теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» минутой молчания перед товарищеским матчем, пишет RT.

Игра проходит на стадионе «Велодром» во французском Марселе. Акцию анонсировал президент Федерации футбола страны Филипп Диалло, подчеркнув, что организация «полностью солидарна с российским народом и своими коллегами из РФ».

Спортсмены обеих команд и судьи выстроились по линии центрального круга, в то время как тренерский штаб, запасные игроки, техперсонал и зрители на трибунах минуту молчания провели стоя на своих местах.

Напомним, что в результате теракта в подмосковном ТЦ, где должен был состояться концерт группы «Пикник», погибли 139 человек.