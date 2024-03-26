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Силовики вскрыли рейдерскую группировку, состоящую из руководителей Минэкономразвития

По данным следствия, группировка осуществила рейдерский захват вододобывающего предприятия в Минводах, а также похищала газ у нефтедобывающей компании.
Алексей Курильченко 2024-03-26 09:47:01
© Фото: ФСБ РФ © Видео: ФСБ РФ

Сотрудники Федеральной службы безопасности и ГУ МВД России пресекли деятельность группировки, занимавшейся коррупционной деятельностью в Ставропольском крае. Отмечается, что членами были высшие должностные лица Минэкономразвития и ставропольские предприниматели.

По данным следствия, фигуранты дела совершали незаконные действия по прекращению действия лицензии одной из вододобывающих организаций в Минеральных Водах для рейдерского захвата производственных мощностей по добыче воды о одном из месторождений. Также установлены факты хищений природного газа у одной из нефтегазовых компаний региона.

Силовики провели 17 обысков, в ходе которых изъяли вещественные доказательства, в том числе деньги, оружие, средства связи и премиумные автомобили. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по фактам вымогательства и превышения должностных полномочий. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

#в стране и мире #ФСБ РФ #минэкономразвития #минеральные воды #рейдерский захват
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