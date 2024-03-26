ФСБ показала изъятые у ОПГ из Минэкономразвития валюту, оружие и авто премиум-класса

В ФСБ России сообщили, что на коррупционную ОПГ из Минэкономразвития заведены уголовные дела по трем статьям. У ее участников в результате 17 обысков изъяли деньги, оружие и дорогостоящие автомобили.

Сообщается, что в составе ОПГ были высшие должностные лица Минэкономразвития, а также предприниматели Ставропольского края. Они подозреваются в противоправных действиях «экономической и коррупционной направленности».

«В отношении задержанных возбуждены и расследуются уголовные дела по ч. 3 ст. 286 ("Превышение должностных полномочий"), ч. 4 ст. 158 ("Кража") и ч. 3 ст. 163 ("Вымогательство") УК РФ. Им предъявлены обвинения в инкриминируемых деяниях и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Так, участники ОПГ досрочно прекратили действие лицензии одной из организаций на добычу минеральной воды на одном из месторождений в Ставропольском крае. Они сделали это с целью «рейдерского захвата производственных мощностей для получения сверхприбыли», уточняет ЦОС ФСБ. Также преступники похищали природный газ у одной из нефтедобывающих компаний.

Ранее бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев получил 12 лет строгого режима за взятки. Как заявила сторона обвинения, он получил более 31 миллиона рублей с января по сентябрь 2020 года.