Боррель заявил, что европейцы не будут умирать за Донбасс

Европейцы не будут «умирать за Донбасс», потому что ЕС не является частью конфликта на Украине. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель перед началом саммита ЕС в Брюсселе.

«Я слышал тех, кто говорит, что война неизбежна, но это не так. Мы не часть этой войны. Мы помогаем Украине, и нам надо готовиться к будущему, усиливая нашу оборону. Нет речи о том, чтобы идти умирать за Донбасс», - передает его слова ТАСС.

Саммит Евросоюза пройдет 21-22 марта. Жозеп Боррель выступит с предложением использовать 90% доходов от активов РФ на покупку оружия для Киева. Остальные 10% глава европейской дипломатии предложит направить на поддержку украинской военной промышленности.